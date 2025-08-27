Incêndios: Liga dos Bombeiros Portugueses quer ser ouvida no Parlamento

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) anunciou hoje que vai pedir audiências ao Governo e à Assembleia da República para propor uma unidade de missão sobre a legislação do setor e participação nas comissões parlamentares sobre os fogos florestais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No final de uma reunião com o Presidente da República, o presidente da LBP, António Nunes, disse que a organização representativa dos bombeiros quer o compromisso do governo e dos partidos nas alterações legais e pretende ser ouvida pelos deputados, caso avancem diligências parlamentares, como já prometeu o Chega, anunciando a intenção de uma comissão de inquérito sobre os fogos florestais das últimas semanas.

"Comunicamos que vamos pedir uma audiência ao senhor presidente da Assembleia da República para participarmos em todas as comissões que possam ser constituídas ou avaliações que sejam realizadas no parlamento. Temos comandantes no terreno e temos contributos e informações a dar sobre o que correu bem, mal ou menos bem", disse António Nunes à Lusa no final da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.

"Viemos falar com o senhor Presidente e reafirmar que os bombeiros estão disponíveis como sempre estiveram para combater os fogos florestais, os fogos urbanos, as ocorrências que possam existir e continuam disponíveis para dar o melhor de si, sendo certo que até o lema vida por vida se cumpriu nestes dias", disse António Nunes, numa referência à morte recente de dois bombeiros.