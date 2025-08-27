Incêndios: Mais de 100 operacionais no combate ao fogo em Arcos de Valdevez

27 ago, 2025 - 09:52 • Lusa
O incêndio que deflagrou na quarta-feira, às 15h21, na freguesia de Vale e passou para Cabana Maior e Soajo, em Arcos de Valdevez, está hoje a ser combatido por mais de 100 operacionais, disse o presidente da Câmara.
Segundo Olegário Gonçalves, o fogo lavra em zona de mato, sem habitações em risco.
O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) disponibilizou duas máquinas de rasto para abrir caminhos para fazer contrafogo.
De acordo com a página oficial da Proteção Civil, às 9h22, encontravam-se mobilizados para este incêndio no distrito de Viana do Castelo 103 operacionais apoiados por 33 viaturas e um meio aéreo.