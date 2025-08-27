Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios: Mais de 100 operacionais no combate ao fogo em Arcos de Valdevez

27 ago, 2025 - 09:52 • Lusa

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) disponibilizou duas máquinas de rasto para abrir caminhos para fazer contrafogo.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou na quarta-feira, às 15h21, na freguesia de Vale e passou para Cabana Maior e Soajo, em Arcos de Valdevez, está hoje a ser combatido por mais de 100 operacionais, disse o presidente da Câmara.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo Olegário Gonçalves, o fogo lavra em zona de mato, sem habitações em risco.

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) disponibilizou duas máquinas de rasto para abrir caminhos para fazer contrafogo.

De acordo com a página oficial da Proteção Civil, às 9h22, encontravam-se mobilizados para este incêndio no distrito de Viana do Castelo 103 operacionais apoiados por 33 viaturas e um meio aéreo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 27 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?