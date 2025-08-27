Jovem detido em Barcelos por suspeita de violação de menor

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem, de 17 anos, por suspeita da prática de um crime de violação agravado, sobre uma menor de 15 anos.

De acordo com a PJ, o crime terá ocorrido no dia 21 de agosto, no interior de um café, na cidade de Barcelos, para onde o suspeito terá atraído a vítima.

“Ambos, cidadãos estrangeiros, não se conheciam até então. Cruzaram-se pela primeira vez na feira semanal de Barcelos, acompanhados, na altura, por familiares e amigos, passando o suspeito a seguir a vítima, a uma certa distância”, lê-se no comunicado, enviado à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A nota acrescenta que “quando a menor se deslocava às casas de banho públicas existentes no recinto da feira, o suspeito abordando-a sugeriu irem a um estabelecimento comercial para conversarem”.

“Já num café, um pouco mais afastado da feira, tê-la-á forçado a entrar na casa de banho masculina, forçando-a à prática de ato sexual de relevo”, indica a PJ.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, na sequência da denúncia dos factos, inicialmente reportados à Embaixada de França em Portugal, e das diligências de recolha de prova entretanto realizadas, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, foi possível identificar e localizar o suspeito, que, tal como a vítima, se encontrava de férias no nosso país.

O suspeito foi presente às autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial, e viu ser-lhe aplicada medida de coação não detentiva.