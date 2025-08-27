Menu
Metro do Mondego começa a funcionar na sexta-feira

27 ago, 2025 - 11:40 • Olímpia Mairos

As viagens vão ser gratuitas até que a linha esteja totalmente aberta até Serpins, na Lousã, o que deve acontecer até ao final do ano.

A+ / A-

O percurso urbano do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), entre as estações da Portagem e Vale das Flores, na cidade de Coimbra, abre oficialmente ao público na próxima sexta-feira.

Em comunicado, enviado à Renascença, o Ministério das Infraestruturas e Habitação adianta que as viagens vão ser gratuitas até que a linha esteja totalmente aberta até Serpins, na Lousã, o que deve acontecer até ao final do ano.

O Sistema de Mobilidade do Mondego, que se estende aos concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, “representa um investimento total de 220 milhões de euros e fomenta a coesão urbana entre estes municípios, promovendo o desenvolvimento local e o combate à pobreza de mobilidade”, lê-se na nota.

Citado no comunicado, o ministro Miguel Pinto Luz assinala que “durante décadas, os habitantes da região de Coimbra esperaram, e desesperaram, pelo dia em que finalmente o Metro do Mondego entrasse em funcionamento”.

“Quando se trata de responder às suas necessidades, os cidadãos não compreendem estes atrasos e indecisões, nem tão pouco a sua motivação política. O desenvolvimento do país e a satisfação das populações passa por lhes proporcionar transportes coletivos de qualidade e com respeito pelo ambiente. Por isso, este primeiro passo é tão importante para a região”, destaca o governante.

Antes da abertura da operação no troço urbano de Coimbra, a Metro do Mondego proporcionou uma “primeira experiência” com demonstrações gratuitas, no início de agosto, entre Miranda do Corvo e Lousã, e no último fim de semana (22 e 23 de agosto) no percurso a inaugurar na próxima sexta-feira.

