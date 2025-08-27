PJ detém homem procurado na Alemanha por suspeita de 26 crimes de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Lisboa, um homem procurado na Alemanha, suspeito da prática de, pelo menos, 26 crimes de abuso sexual de crianças.

Em comunicado, a PJ esclarece que desde 2020, “o suspeito terá abusado regularmente da sua enteada e, no passado mês julho, foi apanhado em flagrante pela esposa, a abusar sexualmente da enteada, quando esta chegou a casa”.

“De seguida terá abandonado a casa e fugido para Portugal, com apoio de familiares”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, após diversas diligências de investigação e troca de informação com a congénere FAST alemã, foi possível localizar o suspeito e proceder à sua detenção.

O detido, de 35 anos, irá ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para decisão e aplicação de medida de coação.