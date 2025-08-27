Menu
Praia da Mareta, em Sagres, intedita a banhos por derrame de resíduos para o mar

27 ago, 2025 - 19:33 • Lusa

O escoamento foi provocado por um entupimento no coletor de saneamento básico que antecede a estação elevatória da Mareta.

A praia da Mareta, em Vila do Bispo, está interditada a banhos devido a um escoamento acidental de águas residuais para o mar, informou esta quarta-feira a autarquia.

O escoamento foi provocado por um entupimento no coletor de saneamento básico que antecede a estação elevatória da Mareta, "provocado por um objeto indevido" lançado para o sistema e que fez "escorrer águas residuais para a zona costeira", justificou o município numa publicação nas redes sociais.

Devido à contaminação da água, foi interditada a prática balnear na praia da Mareta, situada em Sagres, no concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro, alertou o município.

"Esta medida preventiva foi determinada pelas autoridades competentes ao abrigo da lei, com o objetivo de proteger a saúde pública e garantir a segurança dos banhistas", argumentou.

A Câmara algarvia salientou que está a fazer o acompanhamento da situação e garantiu que está a trabalhar para reabrir a praia a banhos o mais rápido possível.

