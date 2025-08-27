Menu
  • Noticiário das 12h
  • 27 ago, 2025
Prisão preventiva para suspeita de incêndio florestal na Póvoa de Lanhoso

27 ago, 2025 - 11:54 • Olímpia Mairos

Incêndio terá sido provocado com recurso a um isqueiro e consumiu cerca de um hectare de floresta.

Ficou em prisão preventiva a presumível autora de um incêndio florestal — uma mulher de 32 anos — ocorrido no dia 21 de agosto, na freguesia de Sobradelo da Goma, concelho da Póvoa de Lanhoso.

De acordo com a PJ, o fogo “consumiu aproximadamente meio hectare de floresta, numa zona florestal de elevada densidade de matéria inflamável e com muito acentuado declive topográfico”.

“Os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação Criminal de Braga, unidade da PJ que conduz a investigação, pela GNR local, tendo sido encetadas as respetivas diligências investigatórias. A mulher foi referenciada como altamente suspeita”, lê-se na nota enviada à Renascença.

Segundo a PJ, a mulher “encontrava-se a residir há poucas semanas no respetivo local do incêndio e terá dado origem a este por meio de chama direta, com recurso a isqueiro”.

A detida foi presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.

