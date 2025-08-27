"Processo raro" pode estar na origem dos terramotos de 1755 e 1969

Um estudo realizado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, divulgado esta quarta-feira, sugere que há "um processo raro" que explica os grandes eventos de atividade sísmica ao largo de Portugal. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui O estudo, publicado na revista científica Nature Geosciences, partiu de dois grandes eventos sísmicos que aconteceram em Portugal Continental, "o grande sismo de Lisboa de 1755, e também um outro sismo muito grande em 1969, um sismo de magnitude 7.9", como explica à Renascença João Duarte, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Investigador no Instituto Dom Luíz.

O investigador explica que foram utilizados vários métodos de estudo do território. Inicialmente, o investigador fez "um mapeamento das falhas tectónicas ativas naquela zona", para depois utilizar tomografia, "que é um bocadinho como fazer uma ecografia". "Usamos o som para ver a estrutura da terra por dentro e fizemos modelos computacionais para estudar esta zona onde se pensa que se geram estes grandes sismos", explica o especialista. "O sismo de 1969 tinha sido gerado numa zona muito plana, a que chamamos a Planície Abissal da Ferradura. Durante muitos anos andámos à procura da falha que terá gerado o sismo de 1755. Nunca se encontrou uma falha com as dimensões necessárias para gerar esse sismo", conta o especialista. "A pista que quis seguir foi tentar perceber o que é que poderia ter gerado o sismo de 1969, na esperança que, se encontrasse essa explicação poderia também ser a explicação para o sismo de 1755".

Os investigadores envolvidos focaram-se "nesta zona plana do fundo do mar e tentámos juntar vários dados". Depois da análise, encontraram "uma parte da placa tectónica daquela zona que poderia estar a destacar, poderia estar a separar da superfície". Assim, conseguiram encontrar "evidências que naquela zona poderá estar a ocorrer um processo raro, que é exatamente esta separação da parte de baixo da placa da parte de cima". Este processo, que deu origem a dois grandes eventos sísmicos, são resultado de "processos naturais que ocorrem ao longo das escalas geológicas" que podem voltar a acontecer. Porém, o investigador deixa a ressalva de que "o espaçamento entre estes grandes sismos é muito longo", pois Portugal Continental está localizado numa zona em que "as placas se estão a mover a velocidades muito lentas".