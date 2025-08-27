Quase um quarto dos diplomados do Técnico em 2022 emigrou

Quase um quarto dos alunos que completaram um mestrado no Instituto Superior Técnico (IST) no ano letivo de 2021/2022 emigraram, segundo um inquérito interno realizado entre março e setembro de 2024. Os Países Baixos, a Alemanha e a Bélgica são os principais destinos.

O relatório indica que 23,2% dos diplomados desenvolvem atividade profissional para entidades fora do território nacional, incluindo casos em que o local de trabalho é em Portugal, mas o vínculo contratual é internacional.

"Países Baixos, Alemanha e Bélgica são, por esta ordem, os principais destinos profissionais, concentrando 40,9% dos diplomados que se encontram em situação de trabalho internacional."

O mesmo inquérito releva que 97,7% dos inquiridos desempenham atualmente uma atividade remunerada e têm uma remuneração líquida média mensal de 1.839 euros, valor acima da média nacional.

A maioria dos diplomados (78,7%) trabalha por conta de outrem e, dentro deste grupo, 73,2% têm contrato sem termo.

Cerca de metade dos diplomados (50,5%) desempenha funções em atividades técnicas, científicas, de consultoria ou similares.

O inquérito recolheu respostas de 517 alumni do Técnico que concluíram o segundo ciclo de estudos no ano letivo de 2021/2022.