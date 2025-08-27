Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Quase um quarto dos diplomados do Técnico em 2022 emigrou

27 ago, 2025 - 16:22 • Redação

Cerca de 23% dos diplomados do Instituto Superior Técnico em 2022 estão a trabalhar no estrangeiro, revela inquérito aos antigos alunos. Estudo mostra também rendimentos médios acima dos 1.800 euros líquidos mensais.

A+ / A-

Quase um quarto dos alunos que completaram um mestrado no Instituto Superior Técnico (IST) no ano letivo de 2021/2022 emigraram, segundo um inquérito interno realizado entre março e setembro de 2024. Os Países Baixos, a Alemanha e a Bélgica são os principais destinos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O relatório indica que 23,2% dos diplomados desenvolvem atividade profissional para entidades fora do território nacional, incluindo casos em que o local de trabalho é em Portugal, mas o vínculo contratual é internacional.

"Países Baixos, Alemanha e Bélgica são, por esta ordem, os principais destinos profissionais, concentrando 40,9% dos diplomados que se encontram em situação de trabalho internacional."

O mesmo inquérito releva que 97,7% dos inquiridos desempenham atualmente uma atividade remunerada e têm uma remuneração líquida média mensal de 1.839 euros, valor acima da média nacional.

A maioria dos diplomados (78,7%) trabalha por conta de outrem e, dentro deste grupo, 73,2% têm contrato sem termo.

Cerca de metade dos diplomados (50,5%) desempenha funções em atividades técnicas, científicas, de consultoria ou similares.

O inquérito recolheu respostas de 517 alumni do Técnico que concluíram o segundo ciclo de estudos no ano letivo de 2021/2022.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?