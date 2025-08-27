Quatro desalojados em incêndio em habitação em Santo Tirso

27 ago, 2025 - 07:23 • Lusa
Quatro pessoas ficaram esta quarta-feira desalojadas na sequência de um incêndio na habitação onde viviam na freguesia de Água Longa, em Santo Tirso, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.
"O alerta para o incêndio, que ainda se encontra em curso [às 07h10], destruiu a habitação localizada na Rua do Barreiro, na freguesia de Água Longa. Não há feridos a registar, mas uma pessoa foi transportada ao hospital com um ataque de ansiedade", adiantou a mesma fonte.
Às 07h10, estavam no local 20 operacionais, com o apoio de oito veículos.