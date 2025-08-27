Menu
Trabalhadores do Metro de Lisboa marcam greves parciais para 9 e 11 de setembro

27 ago, 2025 - 22:12 • Lusa

Fectrans justifica paralisação com "falta de respostas às suas reivindicações".

A+ / A-

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa marcaram novas greves parciais para 9 e 11 de setembro, devido à "falta de respostas às suas reivindicações", anunciou esta quarta-feira fonte sindical.

A greve irá decorrer das 05h00 às 10h00 para os trabalhadores da operação, das 07h00 às 12h00 para os trabalhadores do setor oficinal, das 07h30 às 12h30 para trabalhadores dos setores fixos e administrativos e das 02h00 às 07h00 para trabalhadores dos serviços noturnos e via, revelou em comunicado a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans).

Para o sindicato, ou a tutela ou o conselho de administração do Metropolitano de Lisboa "decidem abrir o diálogo, com propostas concretas em tempo útil antes do início da greve", ou as organizações sindicais "darão cumprimento à vontade manifestada nos plenários de endurecimento da luta".

O Fectrans manifestou também "inteira disponibilidade" para estar na mesa das negociações em representação dos trabalhadores.

"O momento é de unidade e, hoje como no passado, será a determinação dos trabalhadores que conduzirá ao êxito da justa luta que é de todos e para todos", pode ler-se na nota da Fectrans.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

