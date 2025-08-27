Menu
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Um morto em acidente na A33, junto ao Seixal

27 ago, 2025 - 07:57 • Redação com Lusa

Restabelecida a circulação na A33, junto a Arrentela, no Seixal.

Uma pessoa morreu esta quarta-feira num acidente entre um veículo ligeiro e um motociclo na Autoestrada 33 (A33), junto à localidade de Arrentela, Seixal, segundo o comando sub-regional da Península de Setúbal.

O acidente ocorreu pelas 06h42 e às 07h30 ainda condicionava o trânsito, mas a circulação foi, no entretanto, restabelecida.

De acordo com informação avançada à Renascença pela GNR, o trânsito voltará a ficar condicionado no sentido Casas Velhas - Montijo devido aos trabalhos de perícias no local do embate.

A A33 é a Circular Regional Interior da Península de Setúbal e liga o Monte da Caparica ao Seixal.

[Notícia atualizada às 08h44 de 27 de agosto de 2025]

