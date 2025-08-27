Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vem aí chuva e descida da temperatura

27 ago, 2025 - 07:07 • Olímpia Mairos

Cerca de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro encontram-se em perigo máximo de incêndio rural.

A+ / A-

A meterorologia aponta para céu pouco nublado ou limpo, com períodos de mais nebulosidade no litoral norte e centro a partir da tarde, com precipitação fraca, vento forte na faixa costeira da região sul e nas terras altas e descida da temperatura máxima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), preveem-se períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde no litoral Norte e Centro, mais frequentes no Minho e Douro Litoral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo mantêm-se sob aviso amarelo até às 9h00, devido à previsão de Ondas de noroeste com 4 metros.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14ºC, em Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança, e os 19º, em Castelo Branco e Faro, e as máximas entre os 23ºC, em em Aveiro, e os 36º, em Castelo Branco.

O IPMA colocou cerca de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do interior Norte e Centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?