Vem aí chuva e descida da temperatura

A meterorologia aponta para céu pouco nublado ou limpo, com períodos de mais nebulosidade no litoral norte e centro a partir da tarde, com precipitação fraca, vento forte na faixa costeira da região sul e nas terras altas e descida da temperatura máxima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), preveem-se períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde no litoral Norte e Centro, mais frequentes no Minho e Douro Litoral.

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo mantêm-se sob aviso amarelo até às 9h00, devido à previsão de Ondas de noroeste com 4 metros.



As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14ºC, em Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança, e os 19º, em Castelo Branco e Faro, e as máximas entre os 23ºC, em em Aveiro, e os 36º, em Castelo Branco.

O IPMA colocou cerca de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do interior Norte e Centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural.