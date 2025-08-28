Bombeiros que combateram incêndios vão receber bónus de 25% no rendimento diário

[Atualizado às 13h40]

O Governo vai avançar com um reforço de rendimentos de 25% para os bombeiros que integraram o dispositivo do combate aos incêndios nas últimas semanas.

A informação foi avançada esta quinta-feira pela ministra da Administração Interna (MAI) que indicou que o bónus para a remuneração diária vai abranger quem combateu as chamas. Fonte do Ministério confirma à Renascença que estes apoios aplicam-se a operacionais que integraram as equipas de combate entre 26 de julho a 11 de setembro

Maria Lúcia Amaral sublinha que não houve nenhum colapso da resposta aos incêndios.



Esta medida é semelhante à que foi aplicada no ano passado, pelo anterior Governo de Luís Montenegro que, na altura, pagou um bónus de 25% a operacionais que combateram incêndios entre 15 e 19 de setembro de 2024.

A governante, que efetuou esta manhã uma visita aos Bombeiros Voluntários de Serpins, salientou ainda o compromisso do Governo de definir o estatuto profissional para os operacionais que têm um contrato de trabalho permanente com as associações humanitárias locais.

Segundo a ministra, que deixou um agradecimento público aos bombeiros portugueses, a definição "rigorosa e justa" do seu estatuto profissional "será uma preocupação do Governo nos meses que se seguirão".

Após os incêndios que assolaram Portugal em julho e agosto, que consumiram mais de 250 mil hectares de floresta, Maria Lúcia Amaral disse que é tempo de "reconstruir, definir metas, olhar seriamente para os problemas e imediatamente ajudar a reconstruir a vida de quem foi profundamente afetado".

Aos jornalistas, a governante admitiu que "com esta dimensão de catástrofe" nem tudo correu bem na resposta aos incêndios, mas frisou que agora "é tempo de compreender o que se passou e avaliar".

