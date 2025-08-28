Menu
  • 28 ago, 2025
GNR deteta 120 infrações durante fiscalização nos acessos a mercados abastecedores

28 ago, 2025 - 08:52 • Lusa

A operação contou com 67 militares dos Destacamentos de Ação Fiscal do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou na terça-feira 120 infrações no âmbito de um operação de fiscalização tributária focada nos acessos e principais estradas de ligação a mercados abastecedores em Portugal continental.

Hoje, em comunicado, a guarda adianta que no âmbito da operação "Hamster", com especial incidência no Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), foram fiscalizados 695 veículos.

Na sequência da operação foram elaborados 113 autos de contraordenação por infrações ao Regime de Bens em Circulação (RBC), três à legislação rodoviária, dois à inspeção periódica obrigatória, um ao imposto sobre o tabaco e outro ao Imposto Sobre Veículos (ISV).

Foram também apreendidos dois quilos de tabaco de corte fino.

A operação contou com 67 militares dos Destacamentos de Ação Fiscal do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro.

