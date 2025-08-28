GNR já deteve 44 incendiários e identificou mais de 600 suspeitos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) já deteve 44 pessoas em flagrante delito por incêndio florestal desde o início do ano. A estes juntam-se mais seis detenções fora de flagrante, elevando para 50 o total de detidos.

De acordo com dados fornecidos à Renascença pelo coronel Vaz Alves, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR, “foram identificados 606 suspeitos na prática também do crime de incêndio florestal”.

Alguns destes suspeitos já foram detidos pela Polícia Judiciária, enquanto outros continuam sob investigação, podendo vir a ser detidos mais tarde.

“Os detidos pelo crime de incêndio florestal variam entre diversas áreas do país, sendo que os distritos de Guarda, Vila Real e também Viseu são aqueles onde apresenta maior número de detidos pelo crime de incêndio”, adiantou o coronel.

Além das detenções e investigações em curso, a GNR aplicou até à data 1.486 contraordenações por falta de limpeza de terrenos, uma das principais medidas preventivas contra os incêndios.

Foram também passadas 324 multas por uso indevido do fogo e 30 por condicionamento de acessos, segundo o mesmo balanço.