Incêndio em Rebordelo tem quatro frentes ativas

O incêndio que deflagrou esta quinta-feira na localidade de Rebordelo, concelho de Vinhais, mantém quatro frentes ativas e está agora mais próximo da aldeia de Ervedosa. Apesar da proximidade, as autoridades asseguram que não existe, para já, perigo para a população.

No terreno encontram-se 273 bombeiros, apoiados por mais de 80 viaturas e sete meios aéreos. As operações continuam a ser dificultadas pelo vento forte e pelo relevo acidentado, fatores que tornam o combate mais exigente.

“Está a lavrar com bastante intensidade, tem quatro frentes ativas. Neste momento está bastante vento, o que também não é propício e as condições são desfavoráveis, como é lógico, nesse sentido, no combate que está a ser feito”, disse à Renascença o presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes.

Até ao momento, “não há aldeias em risco ou populações de risco”, garantiu o autarca, sublinhando, no entanto, que a situação continua a ser preocupante.

“É preocupante tendo em atenção várias frentes ativas que ele tem e tendo em atenção as condições atmosféricas”, disse.

Já no concelho de Aveiro, em Taipa, o incêndio que deflagrou numa zona florestal entrou em fase de resolução, não apresentando neste momento perigo.

[Notícia atualizada às 18h50]