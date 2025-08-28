Incêndio em Rebordelo tem quatro frentes ativas

O incêndio que deflagrou esta quinta-feira na localidade de Rebordelo, concelho de Vinhais, já apresenta quatro frentes ativas e está a ser combatido por mais de 200 operacionais, apoiados por 12 meios aéreos.

As operações de combate têm sido dificultadas pelas condições meteorológicas adversas, nomeadamente o vento forte que se faz sentir na região. O alerta para o incêndio foi dado pouco depois das 11h00 da manhã.

“Está a lavrar com bastante intensidade, tem quatro frentes ativas. Neste momento está bastante vento, o que também não é propício e as condições são desfavoráveis, como é lógico, nesse sentido, no combate que está a ser feito”, disse à Renascença o presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes.

Até ao momento, “não há aldeias em risco ou populações de risco”, garantiu o autarca, sublinhando, no entanto, que a situação continua a ser preocupante.

“É preocupante tendo em atenção várias frentes ativas que ele tem e tendo em atenção as condições atmosféricas”, disse.