Incêndios. Mais de 40 concelhos em perigo máximo de incêndio

Mais de 40 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro estão em perigo máximo de incêndio esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai desagravar na sexta-feira e no sábado.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente períodos de céu muito nublado e chuva fraca e dispersa até ao meio da manhã nas regiões norte e centro, mais provável no litoral, e no final do dia no Minho.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado de oeste/noroeste, por vezes forte, com rajadas até 60 quilómetros por hora (km/h), na faixa costeira a sul do Cabo Raso, durante a tarde, e nas terras altas, em especial das regiões centro e sul.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões norte e centro.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 09 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Lisboa e Faro) e as máximas entre os 20 graus (em Viana do Castelo) e os 29 (em Évora e Faro).