Incêndios. PJ faz duas detenções por suspeitas de fogo posto em Faro e Beja

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 35 anos, suspeito de atear quatro fogos florestais nos concelhos de Monchique, de Portimão e de Lagos, no distrito de Faro.

De acordo com a PJ, o suspeito terá ateado incêndios, no dia 18 e na passada terça-feira, nas zonas de Casais (Monchique), Vale da Ribeira, Arão e Canafachal (Portimão) e em Bensafrim (Lagos).

O suspeito "ateou os fogos com recurso a chama direta" em zonas compostas por mato rateiro, árvores de pequeno porte e canas, entre as 14:30 e as 16:00, período do dia em que as temperaturas apresentam valores mais elevados e humidade mais baixa, especificou a polícia.

Os incêndios "só não tiveram consequências mais gravosas" devido ao alerta dado por populares e à rápida intervenção dos bombeiros", lê-se na nota.

Em Beja, a PJ deteve outro homem, de 39 anos, suspeito de ter ateado um incêndio com recurso a um isqueiro num terreno rural baldio.

Em comunicado, a PJ explicou que o presumível autor deste crime de incêndio foi detido através da Diretoria do Sul daquela polícia de investigação criminal, "na sequência da obtenção de relevantes elementos de prova".

"O suspeito, sem justificação plausível, ateou o incêndio, com recurso a chama direta (isqueiro), num terreno rural baldio, com o solo ocupado por vegetação herbácea rasteira, localizado na Colina do Carmo", numa das freguesias da cidade, disse a PJ.

As chamas consumiram uma área de quatro hectares, mas o incêndio, que foi "precocemente detetado por um bombeiro, só não tomou maiores proporções devido à pronta intervenção dos Bombeiros de Beja".

Segundo a Judiciária, os bombeiros rapidamente conseguiram a extinção do fogo e fizeram cessar o perigo que representou para as habitações dispersas existentes nas imediações.

