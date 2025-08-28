Levantado desaconselhamento da prática balnear na praia de Matosinhos

Os banhos na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, estão novamente permitidos, depois de terem sido desaconselhados na terça-feira devido à contaminação microbiológica da água, informou esta quinta-feira a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Uma nova análise à qualidade da água da praia mostrou que os valores microbiológicos estavam dentro dos padrões de qualidade, daí o levantamento do desaconselhamento, revelou à Lusa fonte da Capitania do Porto do Douro.

Esta foi a quarta vez desde o arranque da época balnear que os banhos foram desaconselhados na praia de Matosinhos, segundo informação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Em 2024, a água da praia de Matosinhos foi classificada como má, depois de em 2023 ter sido tida como aceitável e em 2022 como boa.

No concelho de Matosinhos, no distrito do Porto, a época balnear arrancou a 14 de junho e termina a 14 de setembro.