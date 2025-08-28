Menu
  • Noticiário das 10h
  • 28 ago, 2025
Maia: Piscinas de Folgosa encerradas por suspeitas de "legionella"

28 ago, 2025 - 00:15 • Lusa

Câmara da Maia garante que foram de imediato "tomadas todas as providências e adotadas todas as medidas sanitárias adequadas à confirmação e remoção da ameaça".

O que é a legionella? Como se transmite? Perguntas e respostas sobre a bactéria que mata em Portugal
O Complexo Municipal de Piscinas de Folgosa, na Maia, foi encerrado esta quarta-feira ao público preventivamente, por suspeitas de existência da bactéria da "legionella".

A Câmara da Maia referiu, numa nota na rede social Facebook, que foram de imediato "tomadas todas as providências e adotadas todas as medidas sanitárias adequadas à confirmação e remoção da ameaça, com vista à reposição da normalidade o mais breve possível".

"Assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança para a saúde pública, este complexo será reaberto ao público", apontou ainda.

A doença do legionário, provocada pela bactéria "Legionella pneumophila", contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

