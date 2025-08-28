Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 28 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidente da República

Marcelo promulga extinção da Secretaria-Geral da Educação e Ciência

28 ago, 2025 - 12:47 • Lusa

O ministro anunciou no final do mês passado uma reforma no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, com a extinção de várias entidades.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira o diploma que extingue a Secretaria-Geral da Educação e Ciência, no âmbito da reforma do Ministério da Educação, anunciada em julho pelo ministro Fernando Alexandre.

"Mantendo as dúvidas já antes expressas quanto à operacionalidade e eficiência da fusão das secretarias gerais nos Ministérios, opção de Governos anteriores, assumida por Portugal perante a Comissão Europeia, o Presidente da República promulgou o diploma" do Governo, de acordo como site da Presidência.


Governo reduz para metade organismos na Educação, Ensino Superior e Ciência

Reforma do Estado

Governo reduz para metade organismos na Educação, Ensino Superior e Ciência

O ministro Fernando Alexandre garante que reforma (...)

O ministro anunciou no final do mês passado uma reforma no Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), com a extinção de várias entidades, incluindo a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que serão integradas em novas agências.

A reforma do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) foi aprovada pelo Conselho de Ministros em 31 de julho e, em conferência de imprensa no final da reunião, Fernando Alexandre justificou a reestruturação descrevendo o seu ministério como uma "estrutura anacrónica", com organizações fragmentadas, sistemas de informação desintegrados e uma governação desarticulada.

As atribuições da agora extinta Secretaria-Geral da Educação e Ciência passarão para a esfera da nova Direção-Geral de Estudos, Planeamento e Avaliação prevista na reforma do MECI, que integrará também outros organismos com extinção anunciada, como o Instituto de Gestão Financeira da Educação e a Direção-Geral de Estatísticas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 28 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?