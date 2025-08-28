Menor de 14 anos suspeito de vários incêndios em Fafe

A Policia Judiciária de Braga identificou um jovem de 14 anos como presumível autor de vários incêndios florestais ao longo dos últimos quatro anos nas freguesias de Ardegão e Arnozela, no concelho de Fafe.

Dada a persistente recorrência dos incêndios naquelas zonas, foram encetadas e desenvolvidas diligências que permitiram agora chegar ao menor que recorreria ao uso de chama direta para propagar as chamas, utilizando uma trotinete para espalhar o fogo em pontos diferentes.

Em comunicado, a PJ adianta que o menor terá atuado num quadro de revolta e frustração, dado "o seu parco rendimento escolar" e a "manifesta precariedade das suas relações sociais".

As várias recorrências - por vezes diárias - nas mesmas áreas causaram "preocupação entre as populações locais" e consumiram "vários hectares de floresta".

"Os vários locais onde os incêndios ocorreram situam-se em zonas com elevado potencial de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, gerando assim enormes riscos, potencialmente agravados pela abundante carga combustível ali existente e pela própria orografia da região", é dito.



Presente à justiça, confessou os factos e o caso foi entregue ao tribunal de menores.