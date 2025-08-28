Montenegro lamenta ataque "chocante e intolerável" e pede o fim da ofensiva russa contra a Ucrânia

28 ago, 2025 - 13:56 • Rita Vila Real
Guerra na Ucrânia
Há quatro crianças entre os mortos. António Costa (...)
Luís Montenegro pede com urgência que a Rússia pare a ofensiva contra a Ucrânia. Na rede social X, o primeiro-ministro classifica o ataque desta quinta-feira de "chocante e intolerável", e diz estar solidário com "o povo ucraniano" e com o presidente, Volodimyr Zelensky.
Face ao chocante e intolerável ataque russo à Ucrânia, toda a solidariedade ao povo ucraniano e ao Presidente @ZelenskyyUa. Provocou dezenas de vítimas civis, mortos e feridos, espalhou destruição e intoleravelmente atingiu a @EUDelegationUA. É urgente que a Rússia pare a…— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) August 28, 2025
O ataque de Moscovo atingiu a sede da União Europeia e vários líderes europeus já condenaram o sucedido.
A União Europeia convocou o enviado especial da Rússia para o bloco comunitário para exigir explicações sobre o bombardeamento, do qual resultaram, pelo menos, 15 mortos.