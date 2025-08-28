Menu
  • Noticiário das 15h
  • 28 ago, 2025
Montenegro lamenta ataque "chocante e intolerável" e pede o fim da ofensiva russa contra a Ucrânia

28 ago, 2025 - 13:56 • Rita Vila Real

Ataque russo à capital ucraniana fez 16 mortos e mais de 30 feridos.

Sede da UE em Kiev atingida em ataque russo que matou 16 pessoas

Guerra na Ucrânia

Sede da UE em Kiev atingida em ataque russo que matou 16 pessoas

Há quatro crianças entre os mortos. António Costa (...)

Luís Montenegro pede com urgência que a Rússia pare a ofensiva contra a Ucrânia. Na rede social X, o primeiro-ministro classifica o ataque desta quinta-feira de "chocante e intolerável", e diz estar solidário com "o povo ucraniano" e com o presidente, Volodimyr Zelensky.

O ataque de Moscovo atingiu a sede da União Europeia e vários líderes europeus já condenaram o sucedido.

A União Europeia convocou o enviado especial da Rússia para o bloco comunitário para exigir explicações sobre o bombardeamento, do qual resultaram, pelo menos, 15 mortos.

