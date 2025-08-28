Menu
  Noticiário das 10h
  • 28 ago, 2025
Mulher arrastada por onda salva por nadadores-salvadores na Figueira da Foz

28 ago, 2025 - 10:09 • João Malheiro

Em perigo estiveram ainda duas crianças que acabaram por ser protegidas pelos seus respetivos familiares.

A+ / A-

Uma mulher foi arrastada por uma onda na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, acabando por ser salva por nadadores-salvadores.

A rápida intervenção dos socorristas salvou a mulher de uma forte ondulação que provocou a perda de materiais como toalhas e telemóveis.

Segundo o "Correio da Manhã", Tiago Peixoto e Tomás Reis foram os nadadores-salvadores que correram pela areia para ajudarem a mulher.

A banhista tinha caído com muita força depois do impacto das ondas.

Em perigo estiveram ainda duas crianças que acabaram por ser protegidas pelos seus respetivos familiares.

Os banhistas das praias de Buarcos e do Cabo Mondego também tiveram de abandonar devido à subida do mar.

As ondas fortes se vão manter pelo menos até domingo, podendo atingir até seis metros de altura

Tópicos
Saiba Mais
