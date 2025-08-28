Prevenção de incêndios? Proprietários às vezes são problema, dizem autarcas

Mirandela esteve recentemente a braços com um incêndio que consumiu 2.270 hectares (dados provisórios), num ano que o autarca diz ter sido 'atípico’ por causa das altas temperaturas e das consequências diretas disso: mais vegetação, de maiores dimensões - apesar do corte feito no prazo legal - e mais seca.

À Renascença, o presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Vítor Correia, diz que a hora é de aproveitar a oportunidade para se “alterar o mosaico florestal e criar uma forma de poder intervencionar o terreno”.

"Estive no terreno a acompanhar em permanência os bombeiros e percebi que aquilo que foi feito com as máquinas de rastos já poderia ter sido feito anteriormente. Muitas vezes também nos confrontamos com o facto dos proprietários não estarem disponíveis para aceder aos terrenos, mas o que é certo é que, quando há um incêndio, ninguém pergunta nada a ninguém e são derrubados os muros e são feitos os corta fogos”, avança o autarca. Defende, por isso, que “a lei possa permitir que haja uma expropriação para esse efeito específico" (de ações de prevenção) em "nome do bem comum, da comunidade, de todos", para que possa "haver uma intervenção mais efetiva”.

No ano de 2017, a Sertã foi afetada por um grande incêndio. Desde então, decidiu meter mãos à obra na prevenção mas, ano após ano, enfrenta dificuldades.

Cristina Nunes, vereadora da Proteção Civil nesta autarquia do distrito de Castelo Branco, dá conta dos constrangimentos que enfrentam quando a câmara decide ser proactiva.

“Se os proprietários não forem identificados, como é que o município poderá ser ressarcido dessa despesa feita? Já o fizemos no passado, já o fizemos numa situação em que o proprietário não era conhecido e continuamos com a despesa, não vamos ser ressarcidos", explica, acrescentando mais casos concretos. "Temos outra situação em que o proprietário estava identificado, tivemos uma despesa avultada e ainda aguardamos ressarcimento, porque tivemos de ir para o meio judicial”, descreve. “Agora multiplique-se isto por vários proprietários... parece que andamos aqui a tentar encontrar um culpado e, no fundo, todos nós poderíamos fazer um pouco mais”.

A responsável autárquica dá outro exemplo. "Executámos a totalidade de duas candidaturas, de 270 hectares totalmente em terrenos privados, em que investimos 574 mil euros - dos quais 10% foi investimento próprio do município - em terreno totalmente privado e foram executadas parcelas de gestão em áreas de espécies invasoras, nomeadamente acácias, e em áreas de regeneração de pinheiros, que estavam completamente abandonadas e tivemos problemas com os proprietários até para o corte das acácias”, lamenta.

Outro problema são os proprietários desconhecidos. “Muitos proprietários nem sabem que são proprietários. Há imensos que pagam o seu IMI anualmente mas, dado que são valores tão irrisórios... 20 cêntimos, 1 euro, 2 euros... acabam por pagar mesmo não sabendo onde é que são as suas propriedades”, explica.

Questionada sobre o Bupi - o balcão único do prédio -, como ferramenta para ajudar na identificação de proprietários, Cristina Nunes afirma que “é um processo burocrático". "Somos um município da ação piloto que fez parte dos dez conselhos do BUPI. Estamos neste momento, e após praticamente oito anos de projeto, com 52% do território identificado", adianta, alertando para a necessidade de maior financiamento dos municípios, que investem "do seu orçamento próprio" na defesa "que é de todos", especialmente "quando as receitas próprias são curtas".

Num período em que se reflete sobre a prevenção e impactos dos incêndios, estes autarcas deixam um recado: “Temos que perceber que, muito mais que atuarmos no imediato, temos que trabalhar no curto e médio prazo. É preciso olhar município a município, criar uma linha financeira para se poder pôr em prática ações concretas”.

Acima de tudo, pedem que se escute quem está no terreno, conhece as áreas florestais, toma medidas locais e conhece melhor do que ninguém os problemas e possíveis soluções.