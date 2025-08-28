Rua do Século em Lisboa cortada devido a incêndio em edifício devoluto

28 ago, 2025 - 22:55 • Lusa
A Rua do Século, em Lisboa, está cortada devido a um incêndio que deflagrou hoje num edifício perto das 21:00, informou o Regimento de Sapadores Bombeiros da capital à Lusa.
O incêndio na cobertura do edifício que estava em obras, que começou por volta das 20:55, está extinto e em fase de rescaldo, destacando que 20 operacionais e cinco viaturas permanecem no local.
O edifício estava abandonado e não há registo de feridos, não sendo ainda conhecidas as causas do incêndio.