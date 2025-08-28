Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 28 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Rua do Século em Lisboa cortada devido a incêndio em edifício devoluto

28 ago, 2025 - 22:55 • Lusa

O incêndio na cobertura do edifício que estava em obras, que começou por volta das 20:55, está extinto e em fase de rescaldo.

A+ / A-

A Rua do Século, em Lisboa, está cortada devido a um incêndio que deflagrou hoje num edifício perto das 21:00, informou o Regimento de Sapadores Bombeiros da capital à Lusa.

O incêndio na cobertura do edifício que estava em obras, que começou por volta das 20:55, está extinto e em fase de rescaldo, destacando que 20 operacionais e cinco viaturas permanecem no local.

O edifício estava abandonado e não há registo de feridos, não sendo ainda conhecidas as causas do incêndio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 28 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?