Seis praias da Póvoa de Varzim desaconselhadas a banhos devido a contaminação

Seis praias da zona urbana norte da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, foram desaconselhadas a banhos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), devido a contaminação microbiológica.

No portal "Info Água", da APA, o aviso incide sobre as praias de Verde, Beijinhos, Lada I e II, Hotel, e Lagoa I e II, com o conselho de "não tomar banho", justificado por "valores elevados de enterococos intestinais e/ou E. coli".

Segundo a comandante da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, Mónica Martins, a decisão tomada pela APA surgiu na sequência das análises regulares que o organismo faz à qualidade da água do mar.

"Estamos a falar das praias da zona urbana norte. Não estão interditas, mas sim desaconselhadas a banhos. A APA já fez uma contra-análise e aguardamos uma nova decisão, que pode demorar até 72 horas", disse a responsável.

A área desaconselhada a banhos abrange os areais desde a zona das piscinas da Varzim Lazer até, rumando a norte, pouco depois do bar de praia junto ao Hotel Vermar.

A Lusa tentou, sem sucesso, obter uma reação do pelouro do Ambiente da Câmara da Póvoa de Varzim.