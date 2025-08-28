Valter Hugo Mãe vai ser celebrado em outubro na Mostra de Cinema de São Paulo

O escritor Valter Hugo Mãe "vai ser celebrado" em outubro na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no Brasil, onde serão exibidos um documentário sobre o autor e a adaptação do romance "O Filho de Mil Homens".

Em comunicado, a organização revelou que Valter Hugo Mãe é o autor do cartaz da 49.ª edição da mostra e que está prevista a exibição do documentário "De Lugar Nenhum", do realizador Miguel Gonçalves Mendes, sobre o processo criativo e de escrita do livro "A Desumanização".

Em junho, Miguel Gonçalves Mendes contou à agência Lusa que "De Lugar Nenhum" é o primeiro filme a ser concluído, de uma série de nove longas-metragens, "que se cruzam no tempo e no espaço", no âmbito do projeto de longa duração "O sentido da vida", rodado em vários países.

O documentário sobre Valter Hugo Mãe foi rodado em Portugal, Islândia, Colômbia, Brasil e Macau.

A Mostra de Cinema de São Paulo vai programar ainda a longa-metragem "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende, a partir do romance homónimo de Valter Hugo Mãe e que tem estreia prevista ainda para este ano na plataforma de "streaming" Netflix.

Esta primeira adaptação cinematográfica de uma obra de Valter Hugo Mãe é protagonizada pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro.

O festival de São Paulo vai decorrer de 16 a 30 de outubro, estando ainda por anunciar a programação completa.

Sobre a escolha de Valter Hugo Mãe para desenhar o cartaz oficial, a diretora da mostra, Renata de Almeida, afirmou em comunicado que o escritor "tem um trabalho visual que dialoga com o que escreve: É detalhista, cheio de repetições gráficas, obsessões e gestos quase caligráficos que lembram a sua cadência textual".

Valter Hugo Mãe tem estado nas últimas semanas no Brasil para participar em várias iniciativas literárias, numa altura em que é editada no mercado brasileiro a obra "Educação da Tristeza".

Esta semana é homenageado, juntamente com a escritora brasileira Ana Maria Gonçalves, no festival literário Fliparacatu, que termina no sábado em Paracatu, Minas Gerais.

Em nota de imprensa, a Porto Editora lembrou que o escritor já esteve no Festival Literário de São Paulo (FLISampa), na MoLA -- Mostra de Literatura e Arte, em Gonçalves (Minas Gerais), e na FLIP -- Festa Literária Internacional de Paraty.

Na quarta-feira, o escritor português foi recebido, em Brasília, pelo Presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva, revelou a editora.