Aeroporto de Lisboa realiza mais voos do que o permitido por lei

A Associação Zero denuncia que o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está a exceder a capacide declarade de 38 voos por hora. Em entrevista à Renascença, Acácio Pires, coordenador da Associação, denuncia uma situação de incumprimento diária, com 18% das horas a registar mais de 40 voos.

Acácio Pires explica que desde 2017 estão a ser realizadas uma série de obras de expansão do aeroporto que, de acordo com a Associação, "permitem superar este limiar dos 38 movimentos hora de forma consistente". As obras "deveriam efetivamente ser travadas para que pudesse ser realizada uma avaliação de impacto ambiental a todo este conjunto de ações de expansão do aeroporto".

A zero descreve um cenário "bastante preocupante em termos do impacto da aviação na saúde das pessoas", como explica Pires. "O aeroporto está bastante próximo do centro da cidade, e cerca de 400 mil pessoas são afetadas do ponto de vista da sua saúde, pelo sobrevoo dos municípios de Almada, Lisboa, Loures e Vila Franca Teixeira".



"Nós contabilizamos todos os dias os custos para a saúde humana que já se somam, e eles já superam os 10 mil milhões de euros", admite a Associação, que avalia este valor tendo em conta "o incremento de doenças cardiovasculares, problemas de saúde mental, questões que têm a ver com baixa produtividade das pessoas, e sobretudo quando temos mais e mais pessoas em teletrabalho,e isto tem um impacto na saúde e também na economia".



Acácio Pires defende que enquanto o aeroporto não for deslocalizado, "é necessário adotar um conjunto de medidas que permitam que, efetivamente, os danos não se agravem".

"O regime de controlo nacional não é suficiente para dissuadir as companhias de violarem permanentemente a legislação", ausa a Zero. Para isso, "apelamos a um regime de controlo nacional mais severo, de forma a tonar menos apetecível a violação da legislação". O apelo deixado realça a necssidade de "perceber quais são os meios de agravar essas controlações e também, ao mesmo tempo, alterarmos o modo como as multas são cobradas".

A associação chama também à atenção para o período entre as 23h e as 7h da manhã, em que o limite semanal é de 91 voos. Segundo uma análise realizada entre o dia 1 de junho e 22 de agosto, "todas as semanas houve uma superação do limite".

Na análise realizada, a Zero verificou um recorde de 699 voos num só dia, 3 de agosto, o que contabiliza um avião a descolar ou aterrar a cada 98 segundos, como a Associação dá conta em comunicado.