Casal de ourives a caminho de feira em Matosinhos emboscado por assaltantes

Um casal de ourives que seguia esta sexta-feira para a Feira de Santana em Leça do Balio, em Matosinhos, foi emboscado no caminho por indivíduos armados, revelou à Lusa fonte da PSP.

Segundo a fonte, os assaltantes embateram, de forma propositada, na parte traseira do carro do casal que, de seguida, ameaçaram e agrediram.

Contudo, acrescentou, o casal, de 62 e 63 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros, recusando ir ao hospital.

A fonte ressalvou que, apesar de estarem armados com armas de fogo, os assaltantes, que seriam entre cinco a seis, não dispararam, nem levaram objetos em ouro.

A PSP foi alertada para a ocorrência pelas 08:40, tendo depois a investigação passado para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).