Circulação retomada na Linha de Cascais após atropelamento mortal

29 ago, 2025 - 12:32 • Lusa
A circulação na Linha de Cascais foi retomada às 11h30 de sexta-feira, após ter estado suspensa entre as estações do Cais do Sodré e Algés nos dois sentidos devido a um atropelamento mortal, disse à Lusa fonte da CP.
Um homem morreu de manhã na sequência de um atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos.
Contactada pela agência Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que o alerta para o atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos foi dado cerca das 08h30.
No local estiveram 32 operacionais, com o apoio de 11 veículos.