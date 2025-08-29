Menu
Economia

Economista acredita que o pico da inflação já terá sido atingido

29 ago, 2025 - 13:23 • Ana Fernandes Silva

Para o economista João Cerejeira haverá uma estabilização dos preços nos próximos meses.

A+ / A-

"Este pico de subida já terá sido ultrapassado", defende o economista João Cerejeira, em reação ao aumento da taxa de inflação para 2,8% em agosto, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística. Será o quinto mês consecutivo que a variação homóloga sobe, caso a estimativa se confirme.

Em declarações à Renascença, Cerejeira diz que "o nível de preços, idealmente, tenderá a estabilizar-se nos próximos meses".

"Quando comparamos o nível de preços entre julho e agosto deste ano, o que se nota é até uma ligeira diminuição", adverte.

No entanto, o economista ressalva que "quando comparamos com o ano passado é que vemos, de facto, uma subida bastante expressiva".

