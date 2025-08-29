Fim de semana com chuva no Norte e Centro e temperaturas amenas

As previsões da meteorologia apontam para um fim de semana com chuva fraca no Norte e Centro, temperaturas mais baixas e vento forte.

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu com períodos de muita nebulosidade, em especial até ao final da manhã e no litoral, apresentando-se em geral pouco nublado ou limpo no Baixo Alentejo e no Algarve.

Segundo o IPMA, estão previstos períodos de chuva fraca no Norte e Centro, mais prováveis no litoral e até ao fim da manhã, podendo persistir e ser por vezes moderada no Minho.

O vento deverá soprar fraco a moderado de oeste/noroeste, por vezes forte e com rajadas até 60 quilómetro por hora na faixa costeira a sul do Cabo Espichel, durante a tarde, e nas terras altas.

O IPMA aponta ainda para uma pequena subida da temperatura mínima na região Norte e pequena e descida na região Sul e uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 9º C, na Guarda, e os 18ºC, em Viseu, e as máximas entre os 21ºC, em Braga, e os 32ºC, em Évora.

Mais de 20 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural.

Já vários concelhos do interior norte e centro e Algarve encontram-se em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

Para sábado, prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se pouco nublado, exceto em alguns locais do litoral Norte e Centro, períodos de chuva fraca no litoral Norte e Centro e vento forte na faixa costeira da região Sul e nas terras altas.

Segundo as previsões do IPMA, no domingo o céu deve apresentar-se muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade de Norte para Sul a partir da manhã, apresentando-se pouco nublado ou limpo na região Sul a partir da tarde.

Preveem-se também períodos de chuva fraca nas regiões Norte e Centro, mais prováveis no litoral até ao fim da manhã, e sendo por vezes moderada no Minho, podendo ocorrer temporariamente no litoral alentejano e uma pequena descida da temperatura.