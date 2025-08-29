Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fogos

Homem detido pela PJ suspeito de atear 17 incêndios em Ponte da Barca

29 ago, 2025 - 14:03 • Redação

Segundo a PJ, o suspeito conhecia bem o terreno, dominando os pontos de entrada e fuga, o que lhe permitiu agir sem ser visto e sem levantar suspeitas.

A+ / A-

A Polícia Judiciária deteve nesta sexta-feira um homem de 42 anos, residente na freguesia de Lavradas, suspeito de ser o autor de pelo menos 17 incêndios florestais ocorridos entre 15 de junho de 2024 e 10 de julho de 2025, anunciou aquela força policial.

A detenção foi realizada no âmbito de uma investigação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, em estreita colaboração com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Litoral Norte, que integra a GNR, o ICNF e a PJ.

Segundo a PJ, o suspeito conhecia bem o terreno, dominando os pontos de entrada e fuga, o que lhe permitiu agir sem ser visto e sem levantar suspeitas. Os incêndios ocorreram de forma sistemática, em dias e horários alternados, colocando em perigo uma extensa mancha florestal e diversas construções próximas.

“As áreas afetadas apresentavam condições que favoreciam a propagação rápida do fogo, devido à elevada carga de combustível vegetal e ao acentuado declive do terreno, colocando em risco concreto pessoas, bens e o ambiente”, explicou a PJ em comunicado.

A investigação apurou ainda que os incêndios eram ateados por chama direta, em períodos diurnos, na maioria das vezes ao final da tarde, e que o suspeito tinha um consumo excessivo de álcool.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

A PJ indicou ainda que existem suspeitas de que o homem possa estar ligado a incêndios ocorridos em 2023 na localidade de Bemposta, também em Lavradas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?