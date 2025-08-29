Menu
  • Noticiário das 13h
  • 29 ago, 2025
Incêndio de Vinhais com 90% do perímetro controlado

29 ago, 2025 - 11:15 • Lusa

O fogo tem apenas uma frente ativa. No combate permanecem mais de 400 operacionais, 158 viaturas e sete meios aéreos.

O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Vinhais tem apenas uma frente ativa, no Serro de Penhas Juntas, e "90% do perímetro de fogo" está já dominado, disse, esta sexta-feira, à Lusa o segundo comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil.

Segundo Júlio Miguel, as duas frentes ativas em Agrochão e Falgueiras estão já resolvidas, sendo que pelas 10:30 estava já a ser feito trabalho de "rescaldo e vigilância".

No Serro de Penhas Juntas o fogo está a "descer lentamente com fraca intensidade" e o combate está a "evoluir favoravelmente", adiantou ainda o segundo comandante.

O incêndio lavra numa zona de mato, de difíceis acessos, e está longe da povoação de Penhas Juntas. Júlio Miguel explicou que todos os meios aéreos estão concentrados nesta zona para não deixar que chegue à aldeia.

Para o dia de hoje são esperadas rajadas entre "30 a 40 quilómetros por hora", o que pode ser um problema para o combate às chamas, tal como na quinta-feira. .

No combate ao incêndio estão mais de 400 operacionais, apoiados por nove meios aéreos e seis máquinas de rasto.

O incêndio começou na manhã de quinta-feira e já afetou as localidades de Palas, Nuzedo de Baixo, Ervedosa (onde ameaçou várias habitações), Agrochão e Felgueiras, naquele concelho do distrito de Bragança.

