Incêndio de Vinhais com duas frentes ativas, mas sem populações em risco

O combate ao incêndio de Vinhais que deflagrou, na quinta-feira, na aldeia de Palas está a evoluir favoravelmente.

O vento está a dar tréguas aos mais de 400 operacionais que estão no terreno e neste momento não há populações em risco.

Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara, Luís Fernandes, explicou que “ainda existem duas frentes ativas”, mas já sem a perigosidade registada há algumas horas.

Com a chegada da luz do dia e o reforço dos meios aéreos — essenciais em zonas de difícil acesso — as autoridades esperam conseguir dominar o incêndio.

O fogo teve início na quinta-feira, por volta das 11h00, mobilizando até 14 meios aéreos em simultâneo. Embora tenha começado em Palas, acabou por alastrar às localidades de Ervedosa, Agrochão e Falgueiras.