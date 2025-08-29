Menu
  • Noticiário das 10h
  • 29 ago, 2025
Incêndio de Vinhais com três focos ativos, mas sem populações em risco

29 ago, 2025 - 08:48 • Olímpia Mairos , Ana Fernandes Silva

Combate às chamas está a evoluir de forma favorável. O vento está a dar tréguas aos mais de 400 operacionais que estão no terreno.

Meios aéreos já atuam no combate ao incêndio de Vinhais que deflagrou, na quinta-feira, na aldeia de Palas, no distrito de Bragança.

O fogo está a evoluir favoravelmente, com o vento a dar tréguas aos mais de 400 operacionais que estão no terreno.

Esta sexta-feira amanhece sem risco para as populações das aldeias mais próximas.

À Renascença, o comandante João Noel Afonso, do Comando Sub-Regional de Trás-os-Montes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, indica que "grande parte do perímetro do incêndio está dominado".

"As três pequenas frentes lavram em zonas de díficl acesso", explica o comandante.

Também em declarações à Renascença, o presidente da Câmara, Luís Fernandes, explicou que "já não há perigosidade para os habitantes".

Com a chegada da luz do dia e o reforço dos meios aéreos — essenciais em zonas de difícil acesso — as autoridades esperam conseguir dominar o incêndio nas próximas horas.

O fogo teve início na quinta-feira, por volta das 11h00, mobilizando até 14 meios aéreos em simultâneo. Embora tenha começado em Palas, acabou por alastrar às localidades de Ervedosa, Agrochão e Falgueiras.

