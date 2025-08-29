Incêndios. Ordem dos Advogados já recebeu mais de 200 pedidos de apoio jurídico

A Ordem dos Advogados já recebeu mais de 200 pedidos de ajuda por parte de vítimas dos recentes incêndios florestais. A informação foi confirmada à Renascença pelo bastonário, João Massano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na sequência dos fogos que atingiram várias zonas do centro e norte do país, a Ordem criou uma bolsa de cerca de 500 advogados para prestar apoio jurídico gratuito a particulares e empresas com prejuízos resultantes das chamas.

“Neste momento já temos mais de 200 pedidos de ajuda, estamos a concluir o protocolo com o Ministério da Justiça e com a Associação Nacional de Municípios, esperamos durante a próxima semana poder iniciar, assinar o protocolo e dar início ao apoio”, contou João Massano.

A maioria dos pedidos foi submetida por cidadãos particulares, procurando orientações para aceder aos apoios do Estado ou para resolver questões relacionadas com seguros.

“Os principais pedidos que temos recebido é: 'Não tenho nada agora, como é que eu posso fazer para que possa ter acesso aos apoios?' Mas também há situações que sejam abrangidas por contratos de seguro e também esses pretendem apoio para não serem, dizem elas, enganadas pelas seguradoras”, explicou o bastonário.

De acordo com João Massano, o objetivo da iniciativa é “ajudar as pessoas a terem essa negociação”, referindo-se às dificuldades sentidas pelas vítimas nos contactos com as entidades seguradoras.