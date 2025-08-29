INEM reúne com Hospital de Portalegre devido à falta de médicos na viatura de emergência

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai reunir-se com a administração do Hospital de Portalegre na próxima segunda-feira para discutir a falta de médicos que tem comprometido o funcionamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da região.

A indisponibilidade da VMER ocorreu várias vezes durante o mês de agosto, inclusive em situações críticas. Em dois desses episódios, as vítimas – de Marvão e Castelo de Vide – acabaram por morrer antes de receber assistência especializada.

Em resposta enviada à Renascença, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano informou que está a implementar medidas para tentar resolver o problema, nomeadamente através do reforço da negociação com médicos internos e externos, e com propostas de reformulação do modelo de contratação, com vista a atrair mais profissionais para o serviço.

Apesar dos esforços, as previsões para o mês de setembro continuam a ser preocupantes. À "SIC", o presidente do conselho de administração, Miguel Lopes, admitiu que as escalas do próximo mês ainda não estão completas.

“Nós estamos a trabalhar na escala. A escala não está completa. Há na realidade alguns períodos em que ainda não conseguimos assegurar a cobertura e por isso mesmo temos neste momento a reunião de urgência agendada com o INEM, no sentido de encontrarmos algumas soluções viáveis, designadamente na afetação de outros recursos e de outros profissionais de outros distritos que nos possam vir a dar apoio a esta situação.”

Entre janeiro e julho, a VMER de Portalegre esteve inoperacional durante quase 500 horas, quando deveria estar disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Contactado pela Renascença, o INEM confirmou que uma das soluções em cima da mesa passa pelo reforço da formação dirigida a mais médicos e enfermeiros, capacitando mais profissionais para integrar as equipas de emergência da região.