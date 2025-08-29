Marinha coordena resgate de 11 pessoas ao largo de São Miguel

A Marinha coordenou a ação de resgate de 11 tripulantes de uma embarcação de pesca que, na quinta-feira, sofreu "uma entrada de água" ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores.

De acordo com um comunicado, a Marinha coordenou o resgate através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) e em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo (RCC Lajes), na sequência de um alerta recebido pelo MRCC Delgada pelas 21h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira.

O alerta informava que a embarcação de pesca, com 11 tripulantes a bordo, "tinha sofrido uma entrada de água enquanto navegava a cerca [de] 170 milhas náuticas (aproximadamente 315 quilómetros) a este de São Miguel".

De imediato "foram ativados para o local duas aeronaves da Força Aérea Portuguesa, bem como um navio mercante que se encontrava nas proximidades", lê-se na nota.

"Os tripulantes da embarcação, de nacionalidades espanhola e indonésia, acabaram por abandonar a embarcação com recurso a duas balsas salva-vidas por não terem conseguido efetuar a contenção da entrada e o esgoto da água, tendo sido posteriormente resgatados pelo navio mercante que se deslocou para o local", segundo a Marinha.

Os 11 tripulantes foram transportados para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, pelo helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea, "sem necessidade de assistência médica".

Na ação de busca e salvamento estiveram envolvidos o MRCC Delgada, o RCC Lajes, um helicóptero EH-101 e uma aeronave C-295 da Força Aérea, e um navio mercante.