Naufrágio no Atlântico. Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

29 ago, 2025 - 14:31 • Miguel Marques Ribeiro
A Força Aérea resgatou na madrugada desta sexta-feira 11 pessoas em pleno Oceano Atlântico, a cerca de 457 quilómetros dos Açores, informa o ramo militar em comunicado.
Os tripulates do pesqueiro “NUEVO SALMON”, de nacionalidade espanhola e indonésia, viveram momentos de aflição, depois da embarcação ter começado a naufragar.
Foi necessário recorrerem a duas balsas salva-vidas e a transmissores de localização usados em situações de emergência.
Após emitirem o alerta, e sob coordenação da Marinha Portuguesa, o navio mercante "CS STANDARD", que se encontrava nas proximidades, divergiu para o local recolhendo para bordo os 11 náufragos.
Posteriormente, entraram em ação um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 752 – “Fénix”, e um avião C-295M, da Esquadra 502 – “Elefantes”, que partiram da Base Aérea N.º 4, nos Açores.
Os náufragos foram recolhidos pelo Merlin e encaminhados para Ponta Delgada em segurança, numa intervenção que durou duas horas.