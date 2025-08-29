Menu
  • Noticiário das 15h
  • 29 ago, 2025
Naufrágio no Atlântico. Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

29 ago, 2025 - 14:31 • Miguel Marques Ribeiro

Pesqueiro onde seguiam 11 tripulantes de nacionalidade espanhola e indonésia naufragou a 457 km dos Açores, mas intervenção rápida da Força Aérea permitiu socorrê-los.

A Força Aérea resgatou na madrugada desta sexta-feira 11 pessoas em pleno Oceano Atlântico, a cerca de 457 quilómetros dos Açores, informa o ramo militar em comunicado.

Os tripulates do pesqueiro “NUEVO SALMON”, de nacionalidade espanhola e indonésia, viveram momentos de aflição, depois da embarcação ter começado a naufragar.

Foi necessário recorrerem a duas balsas salva-vidas e a transmissores de localização usados em situações de emergência.

Helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 752 – "Fénix". Foto: Força Aérea Portuguesa/ D.R.
Helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 752 – “Fénix”. Foto: Força Aérea Portuguesa/ D.R.
Avião C-295M, da Esquadra 502 – "Elefantes". Foto: Força Aérea Portuguesa/ D.R.
Avião C-295M, da Esquadra 502 – “Elefantes”. Foto: Força Aérea Portuguesa/ D.R.

Após emitirem o alerta, e sob coordenação da Marinha Portuguesa, o navio mercante "CS STANDARD", que se encontrava nas proximidades, divergiu para o local recolhendo para bordo os 11 náufragos.

Posteriormente, entraram em ação um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 752 – “Fénix”, e um avião C-295M, da Esquadra 502 – “Elefantes”, que partiram da Base Aérea N.º 4, nos Açores.

Os náufragos foram recolhidos pelo Merlin e encaminhados para Ponta Delgada em segurança, numa intervenção que durou duas horas.

