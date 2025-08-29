Menu
Operação “Moto IV” da GNR já está na estrada com os olhos postos na Vidigueira

29 ago, 2025 - 07:44 • Olímpia Mairos

Este fim de semana decorre a 25.ª Concentração Motard da Vidigueira. Iniciativa motiva “um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor”.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar a partir desta sexta-feira e até domingo uma operação de sensibilização, patrulhamento e fiscalização rodoviária aos condutores de motociclos, tendo em conta a 25.ª Concentração Motard da Vidigueira, no concelho da Vidigueira.

A operação visa “prevenir a ocorrência de acidentes de viação, garantir a segurança da circulação dos veículos, velar pelo cumprimento das normas rodoviárias e prestar o apoio a todos aos utentes das estradas”.

Em comunicado, a força de segurança indica que a iniciativa motiva “um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor, nos eixos rodoviários de acesso a essa região”.

A força de segurança alerta que “os condutores dos veículos de duas rodas a motor podem ser considerados como um grupo de risco pelo facto das consequências de os acidentes serem normalmente mais graves, tendo em conta a menor capacidade de proteção, em caso de colisão ou despiste”.

“A realização de eventos de grande dimensão ou projeção mediática internacional implica a adoção de medidas especiais de segurança”, justifica a GNR, lembrando que “os espetáculos motorizados, pela sua dimensão e exposição mediática, constituem-se como eventos que geram um grande afluxo e concentração de espectadores, causando um aumento de relevo da normal circulação rodoviária, em especial nos principais eixos rodoviários de acesso às zonas de espetáculo”.

Por isso, a GNR vai “orientar o patrulhamento para as vias com maior intensidade de tráfego, com particular incidência para os troços mais propensos à ocorrência de acidentes de viação envolvendo veículos de duas rodas a motor, e nos períodos mais críticos, com o objetivo de contribuir para a diminuição da sinistralidade rodoviária”.

