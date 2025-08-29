Quatro serviços de urgência vão estar encerrados no sábado e três no domingo

Quatro serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerrados no sábado e três no domingo, de acordo com o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) consultado pela Lusa às 14:00 desta sexta-feira.

As escalas indicam que as urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada (Setúbal) e Infante Dom Pedro, em Aveiro, vão estar encerradas no sábado e no domingo.

As urgências do Hospital Distrital de Santarém também estarão encerradas, mas apenas no sábado, enquanto as urgências de Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, fecham nos dois dias. As urgências de Ginecologia do São Francisco Xavier vão estar referenciadas, entre as 00:00 e as 24:00, no sábado e no domingo.

Relativamente às urgências reservadas aos casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24, o portal indica as pediátricas do Amadora-Sintra, entre as 00:00 e as 24:00, nos dois dias.

Também estão referenciadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Vila Franca de Xira (Lisboa), no sábado das 00:00 às 09:00; Santo André (Leiria), das 00:00 às 24:00 nos dois dias, e São Bernardo (Setúbal), entre as 00:00 e 08:00 no domingo.

As urgências pediátricas dos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures (Lisboa) e Vila Franca de Xira também vão estar referenciadas, entre as 00:00 e as 24:00, nos dois dias.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.