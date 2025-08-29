Recebeu mais este mês? Especialista aconselha poupança

Este mês, o salário que recebe pode apresentar uma mudança, mas é preciso cautela: o potencial aumento do que receber na conta nos próximos dias resulta de ajustes na retenção na fonte no IRS, pelo que vai afetar a declaração de IRS do próximo ano.

O governo baixou em 500 mil milhões de euros a receita do IRS e a redução reflete-se nos ordenados de agosto e setembro. João Calado, coordenador do Gabinete de Orientação dos Consumidores do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), relembra que a "vantagem imediata que vamos todos sentir" no ordenado surge de uma nova tabela de IRS que foi aplicada em janeiro mas "que não considerava reduções", e que, portanto, agora nestes meses "está a ser feito um acerto". Mas atenção: este "benefício adicional" não se repete nos restantes meses.

"Após estes acertos, a situação é completamente diferente", adverte o especialista que recorda, igualmente, que estes acertos vão também alterar "os possíveis reembolsos ou os valores que se tem que pagar de IRS". Por isso mesmo, o especialista do ISEG incentiva à cautela, até porque a declaração de IRS do próximo ano pode apresentar surpresas e os valores "poderão não ser exatamente aqueles que eram os esperados face ao histórico do passado".

Nesse sentido, as famílias devem "antecipar qual será o impacto em termos do englobamento do IRS em 2026", para não "estarem a contar com uma situação e acontecer outra". Pode acontecer "estarem à espera de reembolsos de determinado montante e serem mais baixos ou estarem à espera de reembolso e terem que fazer pagamentos de IRS com os quais não contavam", à semelhança do que aconteceu na entrega do IRS deste ano.

"É sempre difícil dizer às pessoas o que fazer quando o rendimento aumenta", comenta João Calado, até porque, diz, "quando temos mais disponibilidade financeira", normalmente o "nosso padrão de consumo ajusta-se imediatamente e aumenta". Ou seja, perante dinheiro "extra", os consumidores costumam adquirir mais "bens de consumo correntes, bens mais duradouros". "Se calhar até recorrendo a empréstimos um bocadinho mais elevados, adquirindo um carro melhor, fazendo a troca do carro mais cedo"... exemplifica o especialista.

No entanto, o conselho do investigador é outro: "fazer alguma poupança para o futuro", apela. Até porque é preciso acautelar o impacto das novas normas do IRS em 2026. "Aconselho uma certa ponderação, fazer uma pequena poupança. De certa forma, assim assegurava-se alguma neutralidade do efeito", remata.

