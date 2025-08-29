Trabalhador morre a limpar com máquina bermas da EN247 na Lourinhã

Um homem de 30 anos morreu esta sexta-feira quando limpava com uma máquina as bermas da Estrada Nacional 247, na Lourinhã, no distrito de Lisboa, para a Infraestruturas de Portugal, disse o comandante dos bombeiros locais.

"O trabalhador estava a operar a máquina quando esta começou a deitar óleo, obrigando-o a sair para verificar o problema, tendo ficado entalado entre a cabine e os braços da máquina", explicou à agência Lusa o comandante dos bombeiros da Lourinhã, Ricardo Santos.

O alerta para o acidente de trabalho na EN247, junto à Praia da Areia Branca, foi dado às 14:54.

"Quando chegámos ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, pelo que iniciámos manobras de reanimação, continuadas pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, mas sem sucesso", acrescentou, tendo o óbito sido declarado no local.

A vítima tinha 30 anos e era de nacionalidade estrangeira.

No local do acidente estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Torres Vedras, ambulância e outros meios dos bombeiros da Lourinhã e da GNR, num total de 11 operacionais e cinco viaturas.

O acidente será investigado pela Autoridade para as Condições de Trabalho, tendo o corpo sido transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, após autorização do Ministério Público.