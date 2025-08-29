Um morto em atropelamento ferroviário em passagem de nível na linha de Cascais

Uma pessoa morreu esta sexta-feira na sequência de um atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos, encontrando-se a circulação suspensa na totalidade entre as estações do Cais do Sodré e Algés, da Linha de Cascais.

Fonte da CP -- Comboios de Portugal disse à agência Lusa que não há previsão de quando será retomada a circulação entre o Cais do Sodré e Algés, na Linha de Cascais, que está cortada nos dois sentidos nesse troço.

Contactada pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que o alerta para o atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos foi dado cerca das 08h30.

Às 09h30, estavam no local 32 operacionais, com o apoio de 11 veículos.